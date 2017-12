Como não pagar mico na locação de imóvel nas férias

Recorrer aos aplicativos para locação de imóvel para as férias requer cautela para minimizar os riscos de enfrentar problemas.

Fotos ou imagens na internet nem sempre correspondem à realidade. Confira indicações de quem já alugou o imóvel desejado. Cheque se há queixas.

Desconfie de valores muito abaixo do mercado. Lembre-se que no período de festas de final de ano e no carnaval os preços são sempre mais elevados. Negocie para tentar um valor mais baixo do que o anunciado.

Toda precaução é justificada. O pior mico é descobrir que o endereço não existe ou que o imóvel não está nas condições mostradas na oferta.

Cobrança antecipada e em uma parcela apenas é praxe nesse tipo de locação. Se o período do contrato for superior a um mês, pode ser cobrado IPTU proporcional, condomínio e outras taxas de serviços públicos, desde que previstas no contrato.

Documente-se para o caso de ter de formalizar queixa, arquivando imagens e cópia do contrato.

Lembre-se que se a relação for entre pessoas físicas fica mais difícil ir atrás de seus direitos.