Como se livrar dos custos da conta bancária

Você já conferiu no extrato de sua conta quanto paga por mês de tarifas bancárias? Você pode estar pagando desnecessariamente por um pacote de serviços que não usa. Fique de olho, pois os bancos reajustaram recentemente os valores cobrados.

Saiba que você tem direito de manter uma conta corrente não vinculada a um pacote de serviços. Você pode pagar tarifas avulsas e usufruir gratuitamente dos serviços tidos como essenciais. É uma boa alternativa para quem faz transações bancárias básicas. Confira seu perfil de uso e se for o caso, procure o gerente de sua conta e peça alteração do pacote atualmente contratado.

Entre os serviços chamados essenciais, que não podem ser cobrados incluem-se:

– Fornecimento de cartão de débito

– Fornecimento de dez cheques por mês

– Segunda via do cartão de débito

– Até quatro saques por mês

– Consultas pela Internet

– Duas transferências, por mês, entre contas na própria instituição

– Compensação de cheques

Contratar uma conta digital também é uma forma de se livrar das tarifas. Mas o uso é restrito à Internet e ao caixa eletrônico. Ela é ideal para quem está acostumado a utilizar essas ferramentas e, no caso de contato via telefone ou na agência, há cobrança de taxa. Instituições como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú oferecem essa modalidade.

Mas se você faz constantes visitas à agência e mantém um elevado volume de transações incluindo DOC/TED, talvez seja melhor escolher uma conta com um pacote de serviços. Os valores variam bastante: de R$ 5,60 a R$ 80. Como os bancos têm a obrigação de divulgar o valor das taxas cobradas, além de deixar claro quais serviços estão incluídos nos pacotes disponibilizados, fique de olho nessas informações e prefira a conta mais adequada às suas necessidades. Mas se você tiver um bom relacionamento com o banco, ou seja, várias aplicações, terá a sorte de abatimento dos valores das tarifas.