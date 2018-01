Comprar ou alugar um imóvel?

Vale mais a pena financiar ou alugar um imóvel? É uma dúvida que aumenta quando caem os valores dos aluguéis, como agora com a crise econômica. Por outro lado, com maior oferta de imóveis, aparecem boas ofertas para aquisição.

A principal vantagem de financiar um imóvel é que ele será seu. Há, também, a possibilidade de o bem se valorizar, para futura venda. Em alguns casos, essa valorização pode superar outros investimentos financeiros. Deve-se considerar, além disso, que um contrato de financiamento não sofre alterações como as do aluguel, que, geralmente, muda periodicamente. E como o imóvel será seu, poderá fazer a reforma que quiser sem ter de pedir permissão, desde que não contrarie a convenção do condomínio.

Financiar também tem desvantagens. Existe o risco de desvalorização do imóvel, o que implicará perdas para o proprietário. As parcelas do financiamento costumam ser bem maiores do que o valor do aluguel e, se houver inadimplência, o comprador poderá perder o imóvel para o banco. Há que considerar, também, que ao final do financiamento o proprietário terá pagado bem mais do que o valor do imóvel à vista.

Há uma conjunção de fatores a serem avaliados antes de definir a compra do imóvel, como os custos adicionais vinculados ao negócio. Por isso, deve-se economizar e investir o dinheiro para aumentar o valor da entrada e reduzir o total financiado.

Se você está em uma fase da vida em que poderá mudança de cidade e até mesmo de país, o aluguel é o mais indicado por conta da mobilidade. Para pessoas mais jovens, que ainda estão ingressando no mercado de trabalho ou que podem mudar de emprego a qualquer momento, o aluguel também é o ideal, pois terão um tempo para se estabelecer e entender como será a vida dali em diante. Outro ponto que favorece o aluguel é o custo de manutenção bem mais em conta, já que as reformas são obrigações do proprietário.

Mas também há desvantagens na locação, como pagar por um bem de terceiros, e esta é a maior motivação para que as pessoas optem pelo financiamento. O aluguel é a opção mesmo das pessoas que, embora almejem a casa própria, não dispõem do valor necessário para a entrada vinculada ao financiamento. No Brasil, quase não há opções de financiamento integral do imóvel. E os preços dos imóveis são muito altos, o que dificulta a compra. A saída seria despender com o aluguel um valor que permitisse ao locatário guardar dinheiro para futura entrada na aquisição de imóvel.