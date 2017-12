Confira se vale a pena antecipar compra de material escolar

Com a anunciada alta além da inflação, para os preços do material escolar, há famílias questionando se não vale a pena antecipar a compra antes do próximo ano letivo. A associação do setor prevê reajuste de 12% para os itens fabricados no País e além de 20% para os importados.

Antes de se decidir pela antecipação das compras os pais devem levantar o que sobrou de material deste ano que pode ser reaproveitado, conversando com os filhos que a situação econômica do País induz a cautela nos gastos.

E deve-se pesquisar bem. Uma opção é reservar parte do 13º para esta aquisição, mas é preciso assegurar-se que o desconto é real. Confira se o lojista já não embutiu a alta prevista para 2016 e se for o caso, compre em outro local. Procure não levar a criança, pois a tendência é ela querer produtos ilustrados com personagens da moda, que custam mais caro.

E lembre-se, pela Lei 12.886/2013, as escolas não podem obrigar os pais a comprar material de uso coletivo como papel higiênico ou resmas de papel.