Dicas ao deixar a casa vazia nos feriados

Com dois feriados prolongados em menos de um mês há mais chance de viajarmos. Mas ao deixar nossas casas vazias, temos de redobrar os cuidados para que não sejam chamarizes para assaltantes.

Para poder viajar tranquilo e ainda assim encontrar sua casa intacta na volta, você pode investir em algumas mudanças de hábito simples. Suspenda a entrega de jornais e revistas, ou peça para alguém recolhê-los periodicamente.

Não comente com estranhos que vai viajar, nem quanto tempo vai permanecer fora. Informe sobre sua ausência apenas a um vizinho de sua confiança. Peça para ele observar qualquer movimento estranho.

Se for ficar muitos dias longe de casa, peça a algum amigo para passar regularmente por sua casa, não só para regar as plantas, mas para abrir as janelas, dando sinais de que a casa tem movimento.

Deixe um telefone de emergência. Em caso de ausência prolongada faça contato frequente, para garantir que está tudo bem.

Não deixe luzes acesas. Ligadas durante o dia, elas funcionam ao contrário, indicando uma casa vazia. Evite deixar cadeados expostos no portão, que avisam que os moradores estão fora. Se tiver jardim, contrate alguém para mantê-lo limpo, sem indicações de abandono.

Para sua segurança evite deixar dinheiro, joias e objeto de valor em casa. Use os cofres dos bancos. Feche com chaves as portas internas, para dificultar o trânsito de estranhos pela casa.

Reforce o fecho das janelas com trincos auxiliares. Por fim, desligue a campainha. Se o som puder ser ouvido do lado de fora, é mais um indicador de casa vazia. Se você tiver alarme, peça ao vizinho de confiança que o desligue, se por acaso ele disparar por engano.