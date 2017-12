Dívida a caminho

A presidente Dilma Rousseff editou, em 13 de julho, a Medida Provisória nº 681, ampliando o teto do comprometimento da renda do trabalhador com crédito consignado de 30% para 35%, estimulando o crescimento das dívidas das famílias. Falta regulamentar a medida, que prevê: do total do limite de 35% de descontos na folha, 5% serão destinados exclusivamente à amortização de despesas do cartão de crédito.

Mesmo que esses cinco pontos percentuais extras no limite do crédito consignado só possam ser usados para abater despesas de cartões de crédito, cujos juros são elevados, é uma medida perigosa de estímulo ao endividamento.

Os aposentados, principalmente, são pressionados por familiares a contratar o empréstimo consignado por conta dos juros mais baixos em relação a outras modalidades de financiamento, e depois ficam com o orçamento apertado.

Esta decisão de editar tal MP é contraditória já que em maio, ao sancionar a Lei nº 13.126, a presidente Dilma havia vetado o aumento do limite de empréstimo consignado de 30% para 40% da renda do trabalhador, justificando que a medida “levaria a elevação do endividamento e poderia resultar na ampliação da inadimplência, prejudicando as próprias famílias e dificultando o esforço atual de controle da inflação”.