Fim do parcelamento sem custo no cartão: prejuízo ao consumidor

A discussão sobre o fim do parcelamento sem juros no pagamento com cartão de crédito é um embate entre lojistas e administradoras de cartão de crédito cuja conta vai sobrar para o consumidor.

A proposta em estudo pelo Banco Central quer acabar com a modalidade que representa mais da metade das transações com cartão de crédito.

+ O dinheiro mais barato do consignado: vantagens e cuidados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem dúvida haverá impacto no consumo, dificultando a habitual compra de valores maiores com o cartão, justamente pela facilidade em parcelar.

Vai ficar no passado a facilidade que hoje temos de parcelar a compra da passagem aérea e outros serviços, por exemplo, que se pagos em uma única vez não têm preços menores.

+ Como surgiu o primeiro banco do Brasil

Hoje a opção de parcelar sem alteração do preço ofertado pelo produto ou serviço, e o prazo para pagamento, são definidos pelo lojista que recebe a primeira parcela após 30 dias, e o consumidor vai pagando as parcelas no cartão. O setor quer antecipar esse prazo para até 5 dias.

+ BC avança em mudança no débito e prevê nova norma para março

As administradoras de cartão levaram o pedido ao Banco Central pois querem parcelar com juros, conforme o perfil do consumidor, num sistema de crediário aliado ao cadastro positivo.

Querem dividir o custo da inadimplência com os bancos e lojistas. E alegam que é preciso padronizar com o sistema internacional de cartões, em que não há tal modalidade de parcelamento sem juros.

O consumidor paga uma anuidade para o uso do cartão e não pode ficar sem uma das poucas vantagens deste este sistema de pagamento.