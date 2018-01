Justiça é o caminho para não pagar a mais no Fies

Estudantes que recorrem ao crédito estudantil não conseguem arcar com os valores da mensalidade da faculdade particular. Estão certos os participantes do programa de financiamento estudantil do governo federal, o Fies, que têm acionado na Justiça as faculdades que repassaram a eles a diferença entre o reajuste que o governo aceitou pagar nas mensalidades do ano passado, e o que efetivamente cobraram dos alunos.

O reajuste do Fies foi limitado a 8,5%, mas o aumento médio praticado pelas faculdades variou de 8% a 12%. A diferença entre o acordado com o governo foi repassada aos estudantes nos dez primeiros meses de 2015.

Os universitários que pagaram a mais devem ir atrás de seus direitos, pois se as instituições fecharam o acordo teriam que cumprir e não repassar a diferença a eles, como fizeram. Por ora, apenas em Brasília as sentenças não têm sido favoráveis aos alunos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo e Rio, como mostrou o Valor Econômico, já há decisões em instâncias iniciais para os estudantes reaverem o dinheiro. Em Campo Grande, a Defensoria Pública tem uma ação civil pública solicitada pelos alunos da Uniderp, instituição de ensino da Kroton.

A crise econômica e a redução do financiamento ampliou o total de estudantes que não estão conseguindo manter as mensalidades em dia nas faculdades particulares. Os atrasos de mais de três meses chegaram a quase 9% no ano passado, e o sindicato do setor estima que se manterá neste nível durante este ano.