Milhas, para que te quero?

Ainda vale a pena pagar todas as contas com cartões de crédito para trocar por milhas e, consequentemente, por passagens aéreas? Depende do nível de suas despesas e da frequência com que viaja. Também, é claro, do valor da anuidade frente aos benefícios e serviços oferecidos.

Se for um passageiro constante, é provável que as milhas acumuladas sejam complementadas pelos pontos dos cartões. Mas se viajar pouco e suas despesas mensais não forem muito elevadas, dificilmente terá milhas suficientes para adquirir bilhetes aéreos.

Nos últimos anos, as empresas passaram a exigir mais milhas por passagens aéreas nacionais.

Então, em alguns casos, talvez seja mais negócio usar a pontuação dos cartões, por exemplo, para abater do preço de um carro zero ou na renovação do seguro. Além disso, nunca, nunca mesmo, use o crédito rotativo do cartão, pois a dívida poderá se tornar impagável.