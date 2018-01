O que fazer para seu 13º não evaporar

A parcela dos brasileiros que ainda tem emprego com registro em carteira recebeu a primeira parcela do 13º salário. E a metade que resta será paga até o dia 20 de dezembro.

Antes de sair gastando é bom fazer as contas do que pesará no bolso em janeiro. E acertar as contas se tiver pendências financeiras. É uma chance de reduzir seus débitos. Não deixe o 13º evaporar.

Esse valor extra no orçamento pode ajudar a suportar os desembolsos financeiros tais como IPTU, IPVA, materiais escolares, previstos para o início do ano. Tais despesas não podem ser adiadas, e pesam no orçamento doméstico.

Não gaste por conta, não confie excessivamente no dinheiro que ainda não recebeu. Cuidado com o consumismo. Não gaste além do seu orçamento. Evite sobrecarregar os débitos no cartão de crédito para não ter que entrar depois no rotativo.

Lembre-se que fazer compras às pressas é muito perigoso para o seu bolso. É preciso tomar muito cuidado com os preços, características e condições de pagamento dos produtos para não se arrepender depois, nem causar endividamento e inadimplência.

Ao ir às compras pesquise preços e verifique a qualidade dos produtos; nem sempre o mais caro é o melhor ou o mais adequado às suas necessidades. Avalie o produto, seu desempenho, utilidade real e funcionamento antes de se decidir pela compra. Faça constar no comprovante da compra a data da entrega, conforme o combinado, e os dados do produto adquirido.

Não deixe de pedir desconto no pagamento à vista, pois, geralmente, os juros são embutidos nas parcelas de compras a prazo. A melhor opção é sempre pagar o menor preço final.

Evite compras por impulso. Elas podem ser um péssimo negócio para você. Procure fazer uma lista de presentes que realmente possa comprar, de acordo com seu orçamento.