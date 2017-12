Oferta personalizada de supermercado requer cautela

Redes de supermercados têm estimulado os consumidores a baixar seus aplicativos para economizar nas compras, mediante ofertas personalizadas.

Os estabelecimentos baseiam-se em padrões de compras dos usuários cadastrados para definir os programas de descontos em plataformas digitais.

Por mais que as promessas sejam de descontos que superam 40% nos preços dos produtos que o cliente costuma adquirir com frequência, é preciso cautela.

Não deixe de pesquisar em outros locais, porque só a comparação de preços vai garantir que esteja realmente economizando com as ofertas. Pode ser apenas uma estratégia de marketing para te fisgar.

Além disso, não gaste mais do que o planejado. Se utilizar os aplicativos como mais opções de economia, o ganho será todo seu.

Para as redes é uma saída diante do cenário econômico do País. O esforço é válido para tentar melhorar as vendas.