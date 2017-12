Renegocie condições do contrato para economizar

Na expectativa de melhorar as vendas, diante da crise, o comércio tem lançado promoções que anteriormente só fazia em grandes datas comerciais. Agora há sorteios com promessa até de pagar a faculdade, em caso de compra de notebooks ou desktops, como a feita recentemente pelas Casas Bahia. Ou sorteio para estimular a manutenção dos recursos na poupança, da Caixa Econômica Federal.

O consumidor precisa ler bem as regras para participação dessas promoções para não se frustrar. Como as vezes as promoções só valem para novos clientes, no caso de serviços, vale a pena tentar renegociar as condições, ou romper os contratos, para buscar melhores ofertas, nos setores em que há concorrência.

É o caso por exemplo, do cartão de crédito quando está no vencimento da anuidade. Ao invés de simplesmente pagar o valor que chega no boleto ligue para a administradora e renegocie novas condições, ou a avalie se vale a pena até mudar de cartão, para outro que ofereça benefícios e melhores preços de anuidade. Ser fiel à empresa, nem sempre rende economia para o consumidor, principalmente aquelas que miram apenas novos clientes.