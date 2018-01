Saiba como funciona o seguro de carros contra alagamento

Para não amargar prejuízos com veículos que trafegam por regiões alagadas o aconselhável é contratar a cobertura básica do seguro (cobertura compreensiva). Mas atenção, se propositalmente tentar passar no local alagado e danificar o carro, não terá indenização.

Saiba que, se mora ou que trabalha em regiões sujeitas a inundação quando chove muito, pagará mais caro pelo seguro automotivo do que quem não sofre este risco. A diferença no preço do seguro pode chegar a mais de 95%, o que representaria uma diferença anual de mais de R$ 1,3 mil, segundo levantamento feito pela Proteste.

É recomendável sempre pesquisar as opções de seguro e cobertura antes de fechar o contrato. Há um simulador no site da Associação para ajudar a calcular o preço do seguro em tempo real, em mais de 6 seguradoras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso seja pego de surpresa por uma enchente, primeiro acione a seguradora e solicite o guincho. Depois procure uma oficina (credenciada ou não) para avaliar os danos no carro: estofado, bancos, parte elétrica, motor e etc. Encaminhe o orçamento à seguradora para aprovação do conserto. Se tem direito na apólice do seguro, pode e deve acionar o serviço de carro reserva, enquanto aguarda o conserto.