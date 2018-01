Saídas para gastar menos com tarifas

Os aplicativos podem ser ferramentas úteis para nos ajudar a controlar nossos gastos para que o salário dure até o final do mês, diante da inflação que insiste em aumentar. As opções são variadas: desde a pesquisa de preços até o auxílio na montagem de pacotes de serviços de acordo com nosso perfil de uso da TV paga, do cartão de crédito, da conta corrente, do seguro, do crédito imobiliário, do telefone celular, ou da internet.

Feitas as contas procure seu fornecedor e negocie alteração do contrato em andamento. Só fique de olho para verificar se não está em período de fidelidade, em que é cobrada multa por rescisão antes do prazo.

Essas são ferramentas poderosas diante da crise econômica no País. No cartão de crédito e conta corrente, por exemplo, se pesquisar bem, pode se economizar até R$ 1.200 por ano, com as tarifas cobradas, como mostra um simulador da Proteste Associação de consumidores.

Para ajudar o consumidor a readequar suas contas a Associação está lançando a campanha Aqui Se Economiza. São oferecidas ferramentas online para se calcular pelo perfil de uso quais os planos mais adequados para se gastar menos com a manutenção desses serviços.

Num pacote de serviços da conta corrente, por exemplo, é possível economizar até R$ 1.188 ao ano, se a opção for por pacote digital dos Bancos Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, ao invés do Plano Select Unique do Santander que tem a cesta de serviços mais cara dentre todos os bancos (R$ 99 por mês).

Ao contratar a conta digital, o consumidor pode sacar, fazer transferências por meio de TED e DOC, verificar extratos, saldos ilimitadamente sem pagar nenhum tipo de tarifa. Mas terá que usar apenas os canais de atendimento eletrônico como internet e caixa eletrônico. Caso precise utilizar diretamente o guichê do caixa ou o telefone, será tarifado.

No simulador oferecido pela Proteste, é possível comparar perfis diferentes para os pacotes de serviços disponibilizados pelos bancos. Por exemplo, na comparação de dois perfis, foi avaliado onde é melhor contratar a conta digital com uso de serviços avulsos de cheques; e para os bancos que não oferecem esse tipo de conta, foram avaliados os mais adequados para o consumidor. Os perfis foram traçados para uso dos serviços apenas pela internet ou terminal automático.