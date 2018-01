Samsung confirma perda de função em TV inteligente

Em nota sobre o post em que criticamos o fim de aplicativos em televisões inteligentes, a Samsung rebateu, informando que, desde o mês passado, foi extinto o Painel Futebol de seus televisores, “por decisão de negócios”, mas foi mantida a função futebol.

Ocorre que o Painel Futebol foi anunciado, em 2014, como um novo sistema que revolucionaria a maneira como os consumidores assistiam aos jogos. Para quem é fã do esporte, a função permitia acompanhar em tempo real dados sobre a partida e notícias sobre campeonatos em todo mundo, inclusive a Copa do Mundo no Brasil. E não foram informados de que o app teria duração limitada.

A Proteste Associação de Consumidores enviou ofício para a Samsung por considerar a prática abusiva. A empresa informou apenas um mês antes que suspenderia o painel. É considerada publicidade enganosa a omissão de informações que poderia impactar na decisão de compra.

A empresa informa que a função futebol que continua ativa na smart TV da Samsung é acionada por meio de um botão específico no controle remoto e aumenta os níveis de brilho e contraste da imagem, realçando os tons de verde do gramado, além, do som por meio da tecnologia multi-surround para dar a sensação de estar em campo. Permite também gravar lances e compartilhar nas redes sociais, direto da smartTV.