Troca do bacalhau por filé de peixe congelado na Páscoa requer atenção

Agora na Semana Santa pode ser uma opção, diante do preço salgado do bacalhau, substituir o prato tradicional por um bom filé de peixe mais em conta e, assim, controlar o orçamento. Mas é preciso atenção porque de nove marcas de filé congelado de polaca do Alasca avaliadas pela Proteste Associação de Consumidores, apenas três foram consideradas boas.

A associação não recomenda a compra de cinco marcas (Bacalanor, Megg’s, Leardini, Qualitá e News Fish). A quantidade de água adicionada pode afetar o bolso do consumidor, ou seja, pagar por peixe e levar água para casa. Isto se configura fraude econômica. Só uma efetividade fiscalização do setor pode evitar que o consumidor continue a ter prejuízos.

E se constatou excesso de sódio em 7 marcas. Por exemplo, na marca New Fish foram encontrados cerca de 30% de água adicionada, e o tolerado é até 20%. Já Buona Pesca, Bacalanor e Leardini chegaram perto desse limite (entre 16% e 17%).

O problema é o glaciamento, o processo utilizado pelas empresas no qual se adiciona uma camada de gelo ao pescado congelado, para protegê-lo contra a desidratação e oxidação. O peso desse gelo deve ser descontado do peso do produto, de forma que o valor líquido declarado ao consumidor seja o real do pescado. Mas não foi isso o que se constatou nessas marcas.

Mas há opção de bons produtos, como Frescatto, Swift e Buona Pesca, e o Costa Sul foi considerado de qualidade média. Todos se saíram muito bem quanto à higiene e não tinham metais pesados.