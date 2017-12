Clayton Netz

Burger King abre sua 100.ª loja no Brasil

O executivo brasileiro Bernardo Hees, CEO mundial da rede americana de fast food Burger King, chega hoje ao Brasil para participar das comemorações da abertura da centésima loja do grupo no País, inaugurada ontem, no shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte. A festa, que contará com a participação de funcionários e franqueados da empresa, será