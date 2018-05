Papa escolhe Idea para se locomover no Rio

SÃO PAULO – Custa cerca de R$ 45 mil o Fiat Idea que transportou o papa Francisco do aeroporto do Galeão para o centro do Rio de Janeiro. A montadora de origem italiana colocou à disposição da comitiva papal toda a linha de modelos da marca, mas o monovolume foi escolhido por ser prático (é alto e facilita a entrada e saída) e não é ostensivo, como queria o papa, que também recusou a blindagem.

O papa no Fiat Idea com a janela aberta no meio da multidão, no Rio (foto: Nestor J. Beremblum/Brazil Photo Press)

Estão à disposição da comitiva dois modelos Ideia e dois Bravo (que custam entre R$ 54 mil e R$ 67 mil). “Graças a Deus, estamos muito gratos”, diz um representante da Fiat ao ser questionado sobre a exposição da marca.