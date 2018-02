Gol é líder de vendas no segmento de usados

SÃO PAULO – Se no mercado de carros novos o Gol perdeu a liderança de 27 anos em vendas para o Palio, no mercado de usados o modelo da Volkswagen seguiu como líder absoluto no ano passado.

O Gol usado vendeu 1,148 milhão de unidades em 2014, enquanto o segundo colocado, o Fiat Uno, vendeu 682,2 mil unidades. O Palio ficou em terceiro lugar, com 621,5 mil unidades.

No total, o segmento de usados comercializou 10,432 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, 6,3% a mais que em 2013. Significa que, para cada carro novo vendido no ano passado, foram comercializados quase 3 usados.