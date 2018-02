Mercado global de veículos cresce 3,4% no ano

SÃO PAULO – As vendas globais de veículos nos primeiros cinco meses do ano cresceram 3,4% em relação ao mesmo período de 2016, e somaram 38,854 milhões de unidades. Nos oito grandes mercados pesquisados pela consultoria internacional LMC Automotive, que englobam grande parte dos países, apenas dois registraram queda nos negócios.

O maior crescimento, em porcentual, foi registrado no Brasil e na Argentina, cujas vendas são contabilizadas juntas pela LMC. Foram comercializados 1,161 milhão de veículos, 9,9% a mais que nos cinco primeiros meses de 2016.

Cabe ressaltar que a Argentina é a principal responsável pela alta, já que o mercado brasileiro teve crescimento de apenas 1,6% no período, com 824,4 mil unidades. De qualquer forma, foi a primeira vez em pouco mais de três anos que a indústria brasileira registrou comparativo anual positivo.

Na sequência vem o Japão, com aumento de 8,4% nos negócios e 2,275 milhões de veículos vendidos. A China, maior mercado mundial, com 11,028 milhões de unidades neste ano, teve crescimento de 2,5% no comparativo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Queda

Nos Estados Unidos, segundo maior consumidor global de carros, houve recuo de 2,1% nas vendas de janeiro a maio, para 6,969 milhões. Na Coreia, a queda foi de 1,6%, para 721,1 mil unidades.

Os outros mercados que cresceram foram Leste Europeu, com 1,566 milhão de unidades (5,4% a mais que em igual intervalo do ano passado), Canadá, com 835,4 mil (4,7%) e Europa Ocidental, com 7,149 milhões de unidades (4,4%). Demais regiões, classificadas como “outros”, tiveram alta de 6,9%, para 7,146 milhões de veículos.