Mercedes-Benz confirma demissões de 500 por telegramas

SÃO PAULO – Por meio de telegramas enviados nesta segunda-feira, 25, a Mercedes-Benz oficializou a demissão de 500 trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Esse grupo estava em lay-off (contratos suspensos) há um ano e deveria retornar à fábrica no dia 15.

Os comunicados informando os trabalhadores para comparecerem à fábrica até sexta-feira para providenciar a homologação foram enviados após reunião de mais de 3 horas com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na manhã de ontem. A entidade tentava evitar os cortes.

Os demitidos terão uma reunião na entidade nesta terça-feira, 26, para discutir formas de protesto. A greve, estratégia adotada no mês passado quando a empresa inicialmente informou os cortes – e que levou à suspensão temporária da medida – está praticamente descartada pois, a partir de segunda-feira, todos os 7 mil trabalhadores da produção vão entrar em férias coletivas por cerca de 15 dias.

GM também pode demitir

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra montadora do ABC que ameaça dispensar 819 trabalhadores que estão em lay-off é a General Motors de São Caetano do Sul. Reunião entre o sindicato dos metalúrgicos local e a empresa estava agendada para esta terça-feira, mas foi transferida para quarta.

Aparecido Inácio da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, afirma que a GM também planeja interromper toda a produção de automóveis e colocar quase 5 mil trabalhadores da produção em férias coletivas a partir de meados de junho, por até 20 dias.

“A empresa informou que não tem condição de segurar esse pessoal, que deveria retornar no dia 9 de junho, mas vamos tentar negociar alternativas aos cortes”, afirma Silva. A GM não comentou o assunto. A fábrica tem outros 568 trabalhadores em lay-off, de um total de 900 já negociados com o sindicato para participarem do programa.

A Mercedes informa que tentou evitar os cortes diretos abrindo um programa de demissão voluntária (PDV), mas obteve poucas adesões. Além dos 500 demitidos, a empresa informa ter ainda 1.750 trabalhadores excedentes (de um total de 10,5 mil). “Agora nosso objetivo é, em comum acordo com o sindicato, discutir como fazer a gestão desse excesso de pessoal até que o mercado volte”, diz o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes, Luiz Carlos Gomes de Moraes.

Proteção

O governo federal sinaliza para aprovar o Programa de Proteção ao Emprego, em discussão há dois anos, baseado no modelo alemão que consiste em reduzir jornada e salários em períodos de crise, para evitar demissões.

A Mercedes-Benz, contudo, decidiu não esperar uma possível aprovação do programa e o mesmo pode ocorrer com a GM. Pelo projeto em discussão entre governo, montadoras, autopeças e centrais sindicais, parte da redução dos salários que caberia aos trabalhadores seria bancada pelo governo, com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhadores (FAT), o mesmo que hoje garante parcela do pagamento dos funcionários em lay-off.

A vantagem, segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, é que, ao contrário do lay-off, o trabalhador segue vinculado à empresa, e os tributos continuam a ser recolhidos. Outra vantagem é que o dinheiro seria usado para bancar trabalhadores com vínculo empregatício, e não desempregados, o que ajuda a fazer com que a economia continue girando.