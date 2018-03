‘Minha filha era uma criança alegre e falante’

Geralmente você lê sobre a indústria automobilística aqui, mas hoje vou emprestar minha coluna para a Priscila*. Ela é uma das mulheres que se depararam com outras mulheres e meninas vítimas de violência diariamente no Brasil. Ela é uma das milhares de mulheres que ao buscar ajuda não encontram acolhida – se deparam com ainda mais violência. Entender a dimensão da violência contra a mulher é urgente e diz respeito a todos – homens e mulheres.

O texto a seguir aborda violência contra a mulher.

Minha filha, hoje com dez anos, era uma criança alegre e falante. Desde muito pequena ela vivia com meus pais. Seu pai foi embora logo depois de ela ter nascido e eu, na época com 17 anos, não tinha condições financeiras de cuidar dela. Mas todo final de semana ela passava comigo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há um ano, notei que ela estava calada, ficava trancada no quarto e parecia assustada. Depois de muito insistir, ela contou que meu cunhado – marido de minha irmã que vive com sua família no andar de cima da casa dos meus pais – vinha fazendo coisas que ela não gostava e que a faziam chorar.

Disse que frequentemente sua prima de seis anos, filha do meu cunhado, a chamava para brincar em sua casa e, chegando lá, ele passava a mão em várias partes de seu corpo. Ela começou a chorar e não quis contar mais nada. Falei então com uma tia, que foi buscá-la em minha casa e a levou para passear e, com jeito, conseguiu que ela contasse mais coisas. Fiquei horrorizada e revoltada.

Do seu jeito, e com muita dificuldade, ela disse que o tio, que tem 40 anos, a obrigava a fazer sexo oral, com a própria filha assistindo e que as duas eram ameaçadas caso contassem para alguém. As ameaças passavam por não levá-las mais para passear, não levá-las mais ao McDonald’s e até que as mães ficariam muito bravas e as deixariam. Que elas nunca mais as veriam.

Nesse mesmo dia eu e minha mãe fomos com ela à uma delegacia do nosso bairro e fizemos boletim de ocorrência. Fomos orientadas a levar minha filha para fazer exames e meu cunhado foi intimado, mas chegou à delegacia com advogado e, passado um ano, ele segue solto. Minha irmã não acredita na história e continua vivendo com ele.

Eu, meu atual marido, meus dois outros filhos, meus pais e minha filha mudamos de cidade, fomos para o interior. Nos primeiros meses a menina seguiu entristecida, falando pouco, não querendo sair de casa. Trabalho como manicure e conseguimos atendimento gratuito com uma psicóloga. Agora, na nova casa e na nova escola, ela está começando a ficar mais animada, mas percebo que ela amadureceu antes do tempo. Já não é mais uma criança, muitas vezes age mais como uma adolescente e sabe o que aconteceu com ela.

Eu me sinto culpada por não ter podido ajudar minha filha, que passou por tudo isso quando tinha apenas nove anos. E sinto uma revolta muito grande por nada ter acontecido com ele e tenho medo de que ele faça o mesmo com a própria filha.

Os policiais e o delegado que me atenderam sequer recolheram o celular dele, onde certamente tinha provas, pois minha filha disse que ele mostrava fotos e vídeos sobre as coisas que ela deveria fazer. Em relação a eles, me sinto como se não fosse ninguém: fui pedir ajuda e bateram a porta na minha cara.

Entender o tamanho do problema é urgente e diz respeito a todos nós. Informe-se, apoie e denuncie. Outras colunistas do Estadão também cederam seus espaços. Leia mais histórias aqui. #DeUmaVozPorTodas

*O nome foi trocado para preservar a identidade da vítima.