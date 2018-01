Como disse um colega jornalista que estava ao meu lado na quinta-feira, dia 19, durante o lançamento de outro utilitário-esportivo para disputar o segmento que mais cresce em vendas no País atualmente, o glamour está de volta ao setor automotivo.

Nos últimos cinco anos, em razão da crise que derrubou em quase 50% as vendas, muitos dos eventos organizados pelas montadoras, principalmente para lançamentos, estavam mais modestos.

A partir da metade do ano, com a convicção de que o pior já passou e as vendas estão se recuperando – ainda que lentamente –, as empresas estão reabrindo os cofres para eventos mais ao estilo daqueles realizados nos períodos de bonança.

Um exemplo foi a apresentação, nesta semana, do Equinox, utilitário de médio porte importado pela General Motors do México. O lugar escolhido para a festa foi o hotel mais caro do Brasil, o luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo.

O Equinox, que já está à venda por R$ 150 mil, foi levado aos jardins do hotel em meio a um show tecnológico, com imagens reais se misturando com virtuais.

Em agosto, outra festa grandiosa marcou o lançamento do compacto Kwid, da Renault, com preço a partir de R$ 30 mil.

O modelo produzido na fábrica do grupo no Paraná teve como palco de apresentação um local inédito para esse tipo de evento entre as montadoras: o estádio Allianz Arena, também em São Paulo. E ainda teve show de Gilberto Gil e a popular Anitta.

Também sinal de volta aos bons tempos, a Fenatran deste ano, salão dos caminhões que terminou na sexta-feira, teve a participação de todas as montadoras do segmento. Na edição anterior, há dois anos, a maioria das marcas preferiu economizar o dinheiro gasto com estandes e exposições e pulou fora.