O que um jovem faria com R$ 50 mil?

SÃO PAULO – Jovens de São Paulo, onde se concentra a maior frota de veículos do País, ainda querem muito ter um automóvel, mas não pretendem se endividar para ter acesso a esse bem.

Apesar do desejo – manifestado pela maioria (72%) de um grupo de universitários de 18 a 25 anos que respondeu a uma pesquisa sobre o tema –, metade deles deixou o carro em quarto lugar quando questionados sobre em que aplicaria se tivesse R$ 50 mil.

A primeira opção, com 18% das respostas, foi um intercâmbio cultural. A segunda, com 16%, foi “outro projeto” e a terceira, com 15%, uma viagem de estudo. A compra do automóvel foi escolha de 13% deles.

A pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) e apresentada nesta semana no Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva (Simea).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi conduzida pelo diretor da Rede Social Campus Universitário, Lupercio Tomaz. Foram ouvidas 404 pessoas na Feira do Estudante do CIEE, na Bienal do Ibirapuera e na USP de Ribeirão Preto.

Embora a amostra seja pequena, dá uma ideia para a indústria automobilística, que quer saber se o jovem brasileiro está seguindo a tendência da juventude americana e europeia, cada vez mais avessa à ideia de posse de um carro.

Transporte público

Do grupo pesquisado, 41% têm CNH. Entre os 59% que ainda não têm, 95% responderam que pretendem tirar. Perguntados sobre qual meio de transporte utilizam, 46% indicaram ônibus, 31% metrô, 5% táxi, 5% bicicleta, 3% moto e 10% outro tipo de transporte.

A qualidade do transporte público foi considerada ruim e péssima por 72% deles, enquanto 27% consideram boa e apenas 1% muito boa. Dos que têm veículo próprio, 90% disseram que usariam transporte público se ele fosse melhor.

Para a maioria (51%), o carro é um meio de transporte, enquanto para 18% é um meio de liberdade e para 11% um objeto de desejo. A grande maioria (77%) afirma que compartilharia o automóvel em sistemas como o adotado para as bicicletas.

Uma nova pesquisa será feita futuramente, mas em âmbito nacional.