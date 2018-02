Quatro grandes perdem mais fatia do bolo de vendas

SÃO PAULO – As quatro maiores fabricantes de veículos no Brasil – Fiat, General Motors, Volkswagen e Ford – registraram mais um ano de queda de participação nas vendas. Encerraram 2014 com fatia de 64,8% do bolo de vendas de automóveis e comerciais leves, ante 67,5% no ano passado.

Há dez anos, essa participação era de 82,4%. Em 1997, quando ocorreu o boom de novas fabricantes, com a chegada ao País das marcas francesas Renault, Peugeot e Citroën e das japonesas Honda e Toyota, as quatro grandes dominavam 95% do mercado.

Atualmente, além das marcas francesas e japonesas, as quatro grandes enfrentam a concorrência de marcas coreanas e chinesas, que chegaram mais recentemente, além dos produtos importados.

A Fiat vendeu 698.238 veículos em 2014, queda de 8,4% em relação ao ano anterior. A General Motors teve vendas de 578.877 unidades (redução de 10,9%) e a Volkswagen de 576.670 (-13,5%). Já a Ford vendeu 308.192 unidades (-8%).