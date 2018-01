Sul e Sudeste perdem participação na frota

SÃO PAULO – Mesmo com a crise, o crescimento da frota de veículos no Brasil continua se dando fora do eixo Sul-Sudeste, que já vive um gargalo.

O mais recente estudo da consultoria Jato mostra que as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste concentram atualmente quase 30% da frota nacional circulante. Há dez anos, eram 25%.

Na contramão, Sul e Sudeste viram sua participação cair de 75% para pouco mais de 70%. A região que mais perdeu foi a Sudeste – sua fatia caiu de 54% para 51,4%, já perto de perder a concentração majoritária.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A alta concentração na região indica que não há mais espaço para tantas vendas”, diz Milad Kalume Neto, gerente de atendimento da Jato. “As empresas precisam explorar novos mercados, principalmente o Centro Oeste e o Nordeste onde há mais demanda.”

Habitante por veículo

Outro dado que indica o processo de interiorização é o número de habitantes por veículo. No Sul, há 4,1 habitantes por veículo e, no Sudeste, 4,55. Já no Norte essa relação é de 10,53 pessoas por carro e no Nordeste, de 10,31.

No Centro-Oeste é de 4,37 veículos, mas Kalume ressalta que esse dado é “inflacionado” pela alta concentração de veículos registrados no Distrito Federal em razão das compras do governo federal, cuja frota não necessariamente circula localmente.

A média brasileira é de 5,5 habitantes por carro.