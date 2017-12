Toyota contrata 500 trabalhadores

SÃO PAULO – Na contramão do que ocorre nas grandes montadoras, a Toyota anuncia nesta quinta-feira, dia 30, a contratação de 500 trabalhadores, o equivalente a quase 10% de toda sua mão de obra atual no País, de 5,2 mil funcionários.

Do grupo de novatos, 320 vão para a fábrica de Sorocaba (SP), onde é produzido o compacto Etios, e que atualmente opera com horas extras. Com o reforço, a capacidade de produção será ampliada de 74 mil veículos ao ano para 108 mil. Hoje a unidade emprega 1.700 pessoas.

Crédito: Diego Ortiz/AE

Os outros 180 são para a unidade de motores, em Porto Feliz (SP), que será inaugurada na metade do próximo ano. Nesse período, eles passarão por treinamento.

Neste ano, até junho, a indústria automobilística como um todo demitiu 7,6 mil trabalhadores. Várias fábricas operam com produção reduzida e frequentemente anunciam férias coletivas ou folgas, além de programas de demissão voluntária e lay-off (suspensão temporária dos contratos de trabalho)

Também ao contrário do que ocorre no mercado total de veículos, que caiu 20% no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2014, a Toyota registra crescimento de 3,1% em suas vendas, que somam 86.928 unidades.

Além de Sorocaba, o grupo tem fábricas em Indaiatuba, na região de Campinas, onde produz o sedã Corolla, e em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, voltada à produção de componentes.