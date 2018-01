Toyota lidera em ranking de satisfação, mas com pouca margem

SÃO PAULO – Pelo segundo ano seguido a Toyota foi a marca mais bem classificada no ranking de satisfação com o processo de vendas em pesquisa feita pela consultoria J.D.Power do Brasil.

Foram entrevistados, via online, mais de 3 mil consumidores que adquiriram carros novos num período de nove meses. Eles avaliaram itens como satisfação com a concessionária, processo de entrega, test drive e vendedor.

Numa escala de mil pontos, a Toyota alcançou 789. O segundo lugar ficou com a Hyundai (786 pontos), seguida por Hyundai/Caoa (774) e Honda (767).

Coincidentemente, as primeiras colocadas estão no grupo de empresas menos afetadas pela crise no mercado automobilístico brasileiro. Por outro lado, na lista de 11 marcas, a Fiat, líder em vendas no País, ocupou a penúltima colocação no ranking.

No total, a satisfação dos brasileiros com o processo de aquisição do carro novo, independente da marca, atingiu 763 pontos, acima dos 754 pontos verificados em 2014. Esta é a terceira edição da pesquisa no Brasil, que lá fora é batizada de Sales Satisfaction Index (SSI).

Diferença pequena

Jon Sederstrom, diretor geral da J.D.Power do Brasil, ressalta que a diferença entre as marcas com a maior e menor pontuação de satisfação foi de apenas 46 pontos. “Isso sugere que apesar dos esforços de muitas marcas, nenhuma delas está realmente se sobressaindo em relação às demais em termos da experiência de compra dos clientes.”

O executivo afirma ainda que, diante da atual situação do mercado brasileiro, onde as vendas caíram 20% de janeiro a maio e as fábricas estão suspendendo a produção, “as montadoras e concessionárias devem demonstrar que compreendem o valor de cada cliente em potencial”.

Veja a pontuação de cada marca:

Toyota – 789

Hyundai – 786

Hyundai/Caoa – 774

Honda – 767

Chevrolet – 764

Citroën – 763

Ford – 763

Volkswagen – 763

Renault – 754

Fiat – 751

Nissan – 743