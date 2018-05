Venda de veículos no Brasil e na Argentina cresce mais que em outros países

Em todo o mundo foram vendidos no primeiro trimestre 24,1 milhões de veículos novos, 2,4% a mais que em igual período de 2017. Os dados contabilizados pela consultoria LMC Automotive apontam para um mercado total neste ano de 94 milhões de unidades.

Brasil e Argentina registraram o maior crescimento porcentual entre países e regiões pesquisadas pela LMC. Juntos, venderam 789,2 mil unidades, 15,4% a mais na comparação com igual período de 2017.

Em segundo lugar ficou a Europa Oriental, com 13,5% de crescimento. Os demais mercados tiveram aumento de um dígito e três deles registraram queda (Europa Ocidental, Japão e Coreia do Sul).

A consultoria credita o resultado do Brasil à queda da inflação, aos juros baixos e à melhora do emprego. Ressalta, contudo, que o cenário de incerteza política para as eleições de outubro continua sendo um risco para a economia local e, portanto, para as vendas de veículos.

No caso da Argentina, o principal incentivo é o programa de redução de impostos para veículos, em vigor desde janeiro. A LMC cita ainda que a alta inflação do país – que em fevereiro chegou a 26% -, acaba encorajando consumidores a investirem em bens duráveis, ao invés de poupar.

Veja a seguir como se comportaram os mercados pesquisados nos três primeiros meses de 2018:

País……………………Vendas…………..Resultado X 2017

Estados Unidos 4,103 milhões 2,0%

Canadá 429,3 mil 1,8%

Europa Ocidental 4,409 milhões -0,1%

Europa Oriental 991,6 mil 13,5%

Japão 1,523 milhão -2,0%

Coreia do Sul 417,3 mil -0,3%

China 7,080 milhões 2,4%

Brasil/Argentina 789,2 mil 15,4%

Outros 4,414 milhões 3,2%