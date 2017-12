Coluna do Broadcast

Coluna do Broad: informações exclusivas e dos bastidores do mundo corporativo. A todo momento no Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, e diariamente na edição impressa do jornal O Estado de S. Paulo. Saiba em primeira mão sobre fusões e aquisições, movimentações societárias e de executivos, além do impacto da pauta do Congresso nos negócios. Fale com a coluna: colunabroadcast@estadao.com É repórter do Broadcast. Na Agência Estado desde 2011, cobre bancos, cartões e seguros, sendo o último há quase uma década. Vencedora do Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo, em 2007, e do Prêmio Abecip de Jornalismo, em 2014 e 2016.É repórter do Broadcast. Na Agência Estado desde 1996, é especialista em renda fixa e mercado financeiro internacional, cobrindo ainda bancos, reestruturação de empresas e financiamento à infraestrutura. Em 2014, venceu o prêmio BM&FBovespa de Jornalismo.É repórter do Broadcast. Na Agência Estado desde 2011, cobre mineração, siderurgia e finanças, especializada em mercado de capitais. Vencedora do prêmio da CVM em 2015 e em 2017 e o da BM&FBovespa em 2015 e em 2016.