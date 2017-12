23% dos brasileiros parcelarão as compras de Natal

Cerca de 23% dos brasileiros parcelarão suas compras de Natal no cartão de crédito, de acordo com pesquisa realizada pela Rakuten Digital Commerce. Outra forma preferida de pagamento ainda é o boleto bancário, com 24,3%. A pesquisa mostra ainda que os consumidores buscam, cada vez mais, o celular para questões do dia a dia. No Natal, por exemplo, 26% das compras devem ser feitas em lojas online via celular e 21% por aplicativos. Em relação ao valor que o brasileiro quer tirar do bolso, 34% da população espera gastar até R$ 100 nas compras. Já 22% querem que o valor fique entre R$ 101 e R$ 300.

