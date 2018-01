Pedido do Itaú Unibanco para aval do varejo do Citi no Cade completa 90 dias

Ontem (17) completaram 90 dias do pedido do Itaú Unibanco ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), feito em 17 de março, para a aprovação da compra do negócio de varejo do Citi no Brasil. O órgão antitruste tem até meados de novembro para aprovar ou não o negócio. Depois de ter sua expectativa frustrada, o Itaú sinalizou sobre um novo prazo para a aprovação por parte dos órgãos reguladores. A instituição esperava, nas palavras do seu então presidente, Roberto Setubal, que o aval saísse até maio último. O Itaú afirma que tem convicção de que o Cade se empenha em analisar a operação no menor prazo possível, considerando a natureza da operação e os prazos legais de análise. O banco tem realizado constantes interações com o órgão e prestado todas as informações pedidas para embasar a avaliação do regulador.

