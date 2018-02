CSN, que tenta barrar venda da CSA para Ternium, já tentou negócio

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que tenta barrar a compra da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), da ThyssenKrupp, pela Ternium, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), já tentou há alguns anos realizar essa mesma aquisição. A empresa é parte interessada na análise do ato de concentração no órgão antitruste. E assim como a Ternium, a CSN é acionista da Usiminas, com a diferença de que não faz parte do bloco de controle.

Siga a @colunadobroad no Twitter