Um levantamento da Ticket, marca de benefícios de alimentação e refeição, constatou que 43% dos usuários de seus produtos dizem estar abastecidos com mantimentos para passar por 15 a 30 dias de crise no abastecimento, provocada pela paralisação de caminhoneiros. A pesquisa, feita no último final de semana, detectou ainda que 45,5% dizem não ter estoque ou ter mantimentos para no máximo uma semana. (Dayanne Sousa)

