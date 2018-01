Governo e bancos discutem hedge para infraestrutura

Os bancos se reuniram com a equipe do ministro Moreira Franco nesta semana, em Brasília, e levaram propostas para equacionar a questão do risco cambial que trava o ingresso do investidor estrangeiro no financiamento à infraestrutura. Uma delas foi usar o mercado brasileiro de derivativos, como se faz em países como França e Espanha.

No entanto

O problema, segundo o interlocutor, está nas garantias que o BNDES teria de compartilhar para realizar o hedge, caso a operação fosse feita na bolsa. Compartilhar garantias, aliás, sempre causou desconforto no BNDES. Uma alternativa, diz o interlocutor, seria o próprio banco de fomento prover o hedge.