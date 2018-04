Gigante de diagnósticos Quest terá laboratório no Brasil

A rede de medicina diagnóstica norte-americana Quest abrirá seu primeiro laboratório no Brasil no início do ano que vem. A entrada de estrangeiros neste segmento com uma unidade física é considerada pioneira. As empresas dos Estados Unidos dominam o setor no mundo. O laboratório da Quest, com sede em São Paulo, resultará de uma joint venture com a Labet. O foco inicial serão exames toxicológicos, exigidos por lei desde 2015 para motoristas profissionais. O procedimento vinha sendo feito à distância, com amostras enviadas pela Labet aos laboratórios da Quest nos EUA.

Invasão estrangeira. Quem observa o movimento da Quest acredita que ela pode representar um desafio para os grandes laboratórios brasileiros, como Dasa, Fleury, Alliar e Hermes Pardini. As brasileiras vêm se preparando para o desafio de atualização tecnológica em meio a uma série de outras pressões relacionadas a custo na cadeia de saúde privada. O reforço estrangeiro teria ainda um empurrãozinho no fato de um grande plano de saúde – fonte pagadora dos exames – ser hoje norte-americana: a UnitedHealth. A empresa, que é dona da Amil, conhece e lida com as gigantes de diagnóstico fora do Brasil. (Com Dayanne Sousa)

