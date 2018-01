À venda, MGO Rodovias atrai Interessados

A MGO Rodovias, que administra a BR-050 entre Minas Gerais e Goiás, está atraindo a atenção de investidores que já começaram a colocar propostas na mesa. Com muito apetite estão os chineses, mas a CCR, Ecorodovias, o fundo Pátria e a Roadis, do PSP Investments, também estão de olho no ativo.

Aportes

A ideia dos atuais acionistas, um grupo formado por nove empresas, é trazer com o novo sócio recursos para novos investimentos . O cronograma de obras está em dia, mas há pesados investimentos para os próximos anos.

O leilão foi arrematado pelo consórcio em 2013 e nos 30 anos de concessão a MGO Rodovias vai investir R$ 3 bilhões na BR-050, sendo R$ 1,5 bilhão nos cinco primeiros anos de concessão. Procurada a MGO não comentou.

