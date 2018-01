Acionistas do IRB voltam a pensar em IPO

A abertura de capital do IRB Brasil Re voltou à pauta dos acionistas do ressegurador. Em agosto, após não chegarem em um consenso de preço, desistiram pela segunda vez de toca o IPO (oferta inicial pública de ações) da estatal, empurrando a operação para 2017.

Bancos

O sindicato de bancos, que já foi selecionado, ainda não foi acionado, mas o assunto está no radar do bloco de controle do IRB, que tem Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e governo. Esse último tem pressa de emplacar a oferta para arrecadar recursos.

Siga a @colunadobroad no Twitter