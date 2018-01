67% dos jovens já passaram por instabilidade financeira, mostra estudo

Coluna do Broadcast

A maioria dos millennials da América Latina, jovens entre 21 e 27 anos, já tiveram alguma instabilidade financeira na vida. Estudo da Mastercard, que será divulgado hoje, dia 29, mostra que o porcentual chega a 67%. Desses, 32% sinalizaram que estão bem no momento, mas que se preocupam com o futuro. Para 20%, o dinheiro é a maior causa de estresse na vida, enquanto 15% vivem de salário em salário. No Brasil, o porcentual sobe para 21%.

O que eu faço?

Embora estejam atentos à vida financeira, conforme o estudo da Mastercard feito pela Harris Insights & Analytics, os jovens têm dificuldades em fazer a gestão de seus recursos e, por isso, são receptivos a toda ajuda disponível. Tanto é que gostariam que fosse mais fácil: reduzir débitos (65%), economizar dinheiro sabiamente (64%), monitorar os gastos (62%), planejar o orçamento (61%) e investir o dinheiro (58%).

Siga a @colunadobroad no Twitter