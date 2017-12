O Pão de Açúcar ampliou a funcionalidade do Caixa Express para suas lojas. O serviço permite ao cliente agendar o horário que deseja ser atendido no caixa do supermercado pelo aplicativo Pão de Açúcar Mais. O projeto começou a ser implementado de forma piloto no início do segundo semestre deste ano e acaba de alcançar 90% das lojas da companhia, ou seja, 167 unidades.

Siga a @colunadobroad no Twitter