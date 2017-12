A depender do sucesso de Itaú, outros bancos podem olhar mercado externo

Após vários anos, os grandes bancos voltaram a buscar recursos no exterior. Depois do Banco do Brasil levantar, em outubro, US$ 1 bilhão, BTG Pactual e Itaú Unibanco conversam com investidores para fazer o mesmo. A depender do sucesso do Itaú, outros players como Bradesco, que não acessa esse mercado desde 2012, e a Caixa Econômica Federal, que precisa de recursos para compor capital, podem se animar. Os bancos não comentaram e o Bradesco negou.

Vale quanto?

Nem bem as apresentações aos investidores começaram e já se comenta que os bônus perpétuos do Itaú devem oferecer remuneração entre 6,5% e 7%.

