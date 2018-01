À procura de sócios, Caixa cresce em seguro para baixa renda

Enquanto procura novos sócios para explorar sua rede de distribuição, a Caixa Seguradora cresce junto a pessoas que nunca tiveram seguro. Regulamentado há cinco anos no Brasil, o microsseguro da companhia bateu a marca de 2 milhões de bilhetes. Com tíquete reduzido, é voltado para a população de baixa renda e dá assistência funeral para morte de qualquer causa. O segmento cresce a despeito do desemprego ainda estar em patamares elevados no País. Somente neste ano até agosto, a Caixa vendeu 331 mil bilhetes, uma expansão de 35% ante idêntico intervalo de 2016.

