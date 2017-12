ABC Brasil estuda nova fonte de captação de recursos

O Banco ABC Brasil testa suas potencialidades no mundo digital. Neste momento, conduz um projeto-piloto, em fase de desenvolvimento, de um aplicativo para oferecer opção de investimento a pessoas físicas em Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio, além de Certificados de Depósito Bancário (CDB), emitidas pelo banco.

Estratégia

Trata-se de uma estratégia de funding do ABC Brasil e não de uma mudança de foco, visto que o banco segue priorizando os clientes de atacado (empresas). Testes ainda serão feitos antes do lançamento ao mercado.

Complemento

Na verdade, o novo passo é um complemento às opções de funding. Isso porque os investidores pessoas físicas, que hoje compram esses papéis por meio de gestoras, são uma importante fonte de captação de recursos para as operações do ABC Brasil. As LCAs, LCIs e os Certificados de Operações Estruturadas (COEs) representaram, no primeiro trimestre, 17% das captações da instituição, atrás apenas dos depósitos à prazo.

