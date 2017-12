ABGF ainda avalia estrutura de produto e preço para proteção cambial

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) ainda está desenvolvendo a estrutura de uma garantia para minimizar o risco cambial nos projetos de infraestrutura. O próximo passo é a análise de preço e capital, que tem de ser condizente com os riscos. Ou seja, precisa se pagar. O produto deve ser lançado no segundo semestre e vai utilizar o capital do fundo administrado pela ABGF, que soma patrimônio líquido de R$ 510 milhões. O objetivo da Agência é disponibilizá-lo antes dos leilões de rodovias, que devem ocorrer no fim do ano, e também para ferrovias.

