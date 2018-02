Abilio Diniz quer Alexandre Bombard na presidência mundial do Carrefour

O empresário Abilio Diniz esteve em Paris para participar do processo de escolha de Alexandre Bombard, atual presidente da Fnac, para a posição de presidente mundial do Carrefour. As conversas já estão avançadas e falta bater o martelo sobre remuneração. O pacote pode chegar a 50 milhões de euros por ano. Abilio possui uma participação de cerca de 8% no Carrefour na França, além de uma fatia de 12% na subsidiária brasileira. O grupo trabalha no processo de sucessão do CEO mundial, Georges Plassat, cujo mandato termina em maio de 2018. O Carrefour não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter