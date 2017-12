Abilio Diniz visita fundos e cogita comprar fatia da Tarpon na BRF

Abilio Diniz consultou alguns fundos de investimento sobre a possibilidade de levantar recursos para comprar a participação de 8,55% da gestora Tarpon na BRF. Caso vá adiante com a estratégia, a intenção é trazer recursos de terceiros para a Península Participações, empresa de investimentos da família Diniz. No passado, a própria Tarpon, ao lado do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), apoiou a entrada de Diniz na BRF. Após sucessivos resultados ruins da empresa na gestão Tarpon, a avaliação do empresário, que foi cotista da gestora até pouco tempo, é de que a solução para a inversão de rota da companhia passaria pela saída da Tarpon. A BRF diz que não comenta rumores. A Península nega e a Tarpon afirma que não há negociação neste sentido.

