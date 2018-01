Abilio leva Flávia Almeida e guru de gestão William Ury para a BRF

Coluna do Broadcast

Depois dos resultados frustrantes em 2016, quem está mandando e demandando na Brasil Foods (BRF) é a dupla de assessores do Abilio Diniz, Flávia Almeida, vice-presidente e sócia da Península Participações, empresa de investimento que reúne os ativos da família Diniz, e William Ury, professor de Harvard e guru de gestão, hoje um dos melhores amigos de Abilio.

Longa data

Ury, aliás, foi a pessoa por trás da negociação que culminou na saída de Abilio do Pão de Açúcar, colocando um ponto final nas brigas com Jean-Charles Naouri, executivo do grupo francês Casino. Já Flávia está na chapa para o novo Conselho de Administração da BRF, como membro independente. A BRF não comentou.

