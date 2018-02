Abrasce prevê alta de 6% nas vendas em shoppings no Dia dos Namorados

Os shoppings esperam um fôlego nas vendas com a chegada do Dia dos Namorados. Pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) prevê crescimento de 6% no faturamento este ano na comparação com a mesma data em 2016. A expectativa é que o fluxo de visitantes aumente também em 6% no período, uma continuidade de tendência. Em abril, de acordo com a Abrasce, os shoppings registraram um crescimento de 10,7% nas vendas na comparação com igual período de 2016. (Dayanne Sousa)

