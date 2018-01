Ação contra ex-presidente da Usiminas não faz Nippon ceder na justiça

Mesmo com uma ação de responsabilidade ajuizada contra Rômel de Souza, ex-presidente da Usiminas e nome ligado à Nippon Steel – acionista da siderúrgica mineira ao lado do grupo Ternium/Techint -, a companhia japonesa mantém ativas cinco ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o objetivo de anular a eleição de Sergio Leite, em março do ano passado, para a presidência.

Contra todos

Souza foi destituído acusado de violar o estatuto da empresa ao ter assinado um memorando com a Mineração Usiminas (Musa) sem a presença de outro diretor estatutário e, ainda, sem anuência do conselho de administração. Na Justiça, há ação contra todos os conselheiros, na pessoa física, que votaram a favor da destituição. Pela permanência de Rômel no cargo, votaram três dos 11 membros, todos representantes da japonesa. Na esfera administrativa, a Nippon tem uma reclamação também junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outro lado

Procurada, a Nippon Steel “esclarece que os processos pendentes que tramitam no Tribunal de Justiça de Minas Gerais referem-se exclusivamente a questões relativas ao acordo de acionistas e não tratam da gestão administrativa da Usiminas”.

