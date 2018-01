A aceleradora de empresas WOW está com bala na agulha para iniciar uma nova rodada de investimentos em startups no primeiro trimestre. Já foi estruturado o terceiro fundo da casa, com 165 investidores e R$ 6 milhões disponíveis. Segundo a WOW, esse é o maior fundo já formado entre as aceleradoras, levando em consideração o número de participantes. A meta é contemplar 24 empresas em dois anos.

